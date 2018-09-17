Глава Росатома отметил возрастающий интерес стран к строительству реакторов малой мощности

ВЕНА, 17 сентября. /ТАСС/. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев отмечает все больший интерес партнеров к строительству атомных станций (АЭС) малой мощности. Интерес к таким проектам проявляют не только страны-новички в атомной сфере, но и те, у кого уже есть опыт реализации проектов крупных АЭС, сообщил журналистам Лихачев в рамках 62-й Генеральной конференции МАГАТЭ.

"За последний год практически все наши партнеры этот вопрос ставят [о реакторах малой мощности]. Кто-то ставит это объективно, потому что государство не имеет большой сетевой инфраструктуры или не имеет обширного промышленного кластера, который нужно обеспечить гигаваттным источником энергии, это и островные государства. Но даже те страны, которые у нас сегодня в портфеле заказов и в портфеле реализуемых контрактов по крупным блокам, буквально в течение этого года, да и сегодняшних, и вчерашних переговоров выдвигают предложения по малым реакторам", - сказал он.

Лихачев напомнил, что Росатом в настоящее время реализует проект первой в мире плавучей атомной электростанции (ПАТЭС), которая летом 2019 года будет перебазирована из Мурманска, где будет загружена ядерным топливом, на Чукотку.

Станция оснащена реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для поддержания жизнедеятельности города с населением более 200 тыс. человек.

Глава Росатома также отметил, что в госкорпорации в настоящее время приступили к разработке стационарного реактора малой мощности. "Мы приступили к разработке стационарного реактора не плавучего, не передвижного, но с теми же энергетическими характеристиками. ПАТЭС дала сигнал, будучи первым продуктом Росатома, первой плавучей станцией в мире, к использованию на планете новых малых форм. И это может быть даже целая эпоха начнется в ближайшие годы по востребованности реакторов такого размера, таких габаритов, такой мощности", - сказал Лихачев.