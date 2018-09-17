Миллер: для поставок газа в КНР по "западному" маршруту осталось согласовать только цену

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. В переговорах "Газпрома" c Китаем о поставках газа по "западному" маршруту остался последний вопрос - цена, сообщил журналистам председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер.

"Как вы знаете, с компанией CNPC уже подписано соглашение об основных условиях поставок российского газа по "западному" маршруту. Объем - 30 млрд куб. м в год, срок - 30 лет. То есть все этапы пройдены, остался последний вопрос - это цена", - сказал Миллер, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находятся переговоры по "западному" маршруту поставок газа в Китай.

Сегодня в Москве Миллер и вице-премьер Государственного Совета КНР Хань Чжэн обсудили проект поставок газа с Дальнего Востока России и интенсификацию переговоров по "западному" маршруту.

На прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия и Китай договорились в кратчайшие сроки согласовать поставки газа по "западному" маршруту газопровода "Сила Сибири". По его словам, во Владивостоке на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин поставил задачу в кратчайшие сроки заняться согласованием контракта.

На встрече в понедельник также обсуждались поставки СПГ, сотрудничество в газовой электрогенерации и подземном хранении газа. В 2017 году на КНР пришлось 19% от общего объема поставок СПГ группы "Газпром", в Китай было экспортировано 0,62 млн тонн, что в девять раз превышает объем поставок в 2016 году (0,07 млн тонн).

Поставки в Китай

"Газпром" ведет строительство газопровода "Сила Сибири", по которому газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют "восточным маршрутом".

Инвестиции "Газпрома" в газопровод "Сила Сибири" в 2017 г. были увеличены до 158,8 млрд руб. с 76,2 млрд руб.

Согласно контракту, подписанному в мае 2014 г. между "Газпромом" и CNPC, по "восточному маршруту" будет осуществляться поставка 38 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта - $400 млрд. Условия партнерства в проектировании, строительстве и эксплуатации трансграничных зон газопровода определены в октябре 2014 г. межправительственным соглашением. Поставки российского газа по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай начнутся 20 декабря 2019 г.

В 2015 году "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному маршруту" (газопроводу "Сила Сибири - 2"). Первоначально предусматривается поставка в Китай 30 млрд куб. м газа в год. Также в 2015 году "Газпром" и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России. В декабре 2017 года "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях поставок природного газа с Дальнего Востока России в Китай.