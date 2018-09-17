В Кольчугине построят завод по выпуску труб для нефтедобычи за 2,5 млрд рублей

ВЛАДИМИР, 17 сентября. /ТАСС/. Компания "НТС-Лидер" инвестирует 2,5 млрд рублей в создание в Кольчугино (Владимирская область) предприятия по выпуску прямошовных труб для добычи нефти и газа. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе администрации Владимирской области.

"В Кольчугино компания "НТС-Лидер" - одна из ведущих в России по комплексному обслуживанию месторождений нефти и газа - создает высокотехнологичное и экологичное предприятие по выпуску прямошовных труб, которые будут использоваться в нефтяных и газовых скважинах. Объем инвестиций в проект за пять лет составит более 2,5 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в областном комитете по промышленной политике, науке и импортозамещению, инвестор приобрел свободные площади у кольчугинского завода "Электрокабель". Сейчас идет подготовка производственной площадки. Уже в этом году предприятие примет до 500 рабочих, в следующем году их будет порядка 1 тыс., всего же по проекту на новом заводе будут работать более 2 тыс. человек. Мощность предприятия в пресс-службе не уточнили.

Компания "НТС-Лидер" - независимая российская нефтесервисная компания, разработчик и производитель автоматизированных линий по ремонту НКТ, насосных штанг и т. д.