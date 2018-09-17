Фармзавод в Курске запустил производство лекарств для лечения астмы за 1,9 млрд рублей

КУРСК, 17 сентября. /ТАСС/. "Фармстандарт-Лексредства" (входит в группу компании "Фармстандарт") запустил в Курске новый участок по производству импортозамещающих лекарств для лечения заболеваний дыхательных путей. Стоимость проекта составила более 1,9 млрд рублей, сообщили в понедельник в администрации региона.

"На курском предприятии сегодня торжественно открыли новый участок по производству импортозамещающих противоастматических препаратов - пульмопорошков. Общая стоимость проекта составила более 1,9 млрд рублей", - отметили в администрации Курской области. После запуска нового производства предприятие увеличит объемы выпускаемых лекарств на 5,4 млн упаковок в год.

Как сообщалось, запуск новой линии позволит курскому фармзаводу стать основным в России производителем препаратов для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, в частности бронхиальной астмы. Реализация проекта направлена на замещение некоторых импортных препараторов, в том числе входящих в перечень жизненно необходимых и важных лекарств для медицинского применения.

ОАО "Фармстандарт-Лексредства" входит в группу компании "Фармстандарт", является активным участником государственной программы импортозамещения продукции. Производственные мощности завода, расположенного в Курске, составляют более 500 млн упаковок в год.