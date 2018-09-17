ЕЦБ представил новые банкноты достоинством €100 и €200 с улучшенной защитой

Купюры номиналом €5, €10, €20 и €50 нового поколения ранее уже бы запущены в оборот. С банкнотами достоинством €100 и €200 это произойдет с 28 мая следующего года. За это время банки, торговые точки должны подготовить персонал, автоматы и программное обеспечение к приему новых купюр. Например, в 2013 году были проблемы - многие автоматы в Европе не принимали новые €5. Как сообщил ЕЦБ, купюры номиналом €500 больше выпускаться не будут.

Новые банкноты снабжены дополнительными защитными элементами, их будет значительно сложнее подделать. При разглядывании купюры на свету можно увидеть портрет героини древнегреческой мифологии Европы в виде водяного знака. Некоторые элементы, в частности цифры "100" и "200", меняют свой свет при рассмотрении под разными углами, и в них можно разглядеть знаки евро. Немного изменен и формат купюр. В то же время цвет в целом остался прежний - зеленоватый у банкноты номиналом €100 и желтовато-коричневый - у €200.