Бывший пресс-секретарь премьера РФ Наталья Тимакова назначена замом главы Внешэкономбанка

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший пресс-секретарь председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова назначена на должность заместителя председателя Внешэкономбанка (ВЭБ), говорится в сообщении госкорпорации.

"Наталья Тимакова назначена заместителем председателя Внешэкономбанка. В этой должности она будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти, а также в рамках направления по развитию современной городской экономики курировать культурные проекты и вопросы корпоративной социальной ответственности", - отмечается в сообщении.

В 2000 году Тимакова начала работу в пресс-службе президента РФ, 13 мая 2008 года была назначена на пост пресс-секретаря Медведева - действующего на тот момент главы государства. В 2012 году она получила должность пресс- секретаря премьер-министра РФ и пост заместителя руководителя аппарата правительства.