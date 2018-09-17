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Бывший пресс-секретарь премьера РФ Наталья Тимакова назначена замом главы Внешэкономбанка

Тимакова будет заниматься взаимодействием с госорганами и курировать культурные проекты и вопросы социальной ответственности госкорпорации
Наталья Тимакова Пресс-служба Президента РФ/ТАСС
Наталья Тимакова
© Пресс-служба Президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Бывший пресс-секретарь председателя правительства РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова назначена на должность заместителя председателя Внешэкономбанка (ВЭБ), говорится в сообщении госкорпорации.

"Наталья Тимакова назначена заместителем председателя Внешэкономбанка. В этой должности она будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти, а также в рамках направления по развитию современной городской экономики курировать культурные проекты и вопросы корпоративной социальной ответственности", - отмечается в сообщении.

В 2000 году Тимакова начала работу в пресс-службе президента РФ, 13 мая 2008 года была назначена на пост пресс-секретаря Медведева - действующего на тот момент главы государства. В 2012 году она получила должность пресс- секретаря премьер-министра РФ и пост заместителя руководителя аппарата правительства.

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