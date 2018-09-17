МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,57% - до 2373,75 пункта, РТС - на 0,44%, до 1099,5 пункта, следует из данных торгов.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск опустился на 0,08%, до 68,0 рублей, курс евро вырос на 0,51%, до 79,5 рублей. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,03% - до $78,07 за баррель.
"Актуальный диапазон по индексу Мосбиржи на завтра составляет 2360-2380 пунктов, а по индексу РТС он находится в пределах 1095-1105 пунктов", - прогнозирует старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.
"Актуальный диапазон для доллара на завтра составляет 67-69 рублей, евро будет торговаться в коридоре 78,5-80,5 рублей", - добавил эксперт.