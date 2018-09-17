Путин рассчитывает на благоприятные условия для российских товаров в Турции

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Анкара создаст благоприятные условия для продвижения российской продукции на турецкий рынок.
"Россия в соответствии с пожеланиями турецких партнеров сняла ограничения на поставки из Турции ряда сельхозпродуктов. В свою очередь мы рассчитываем на создание благоприятных условий для продвижения на рынок Турции российской продукции", - заявил глава российского государства по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По мнению Путина, "развитию торговли должно способствовать последовательное увеличение доли национальных валют в двусторонних расчетах". "Это позволит минимизировать негативные воздействия внешней конъюнктуры", - отметил он.
Российский лидер заверил: "Будем и далее продвигать ряд совместных стратегических проектов, в том числе в энергетике". Среди таковых он назвал АЭС "Аккую" и сооружение газопровода "Турецкий поток". "[Он] станет важнейшим элементом энергетической безопасности Турции и, надеюсь, всей Европы", - отметил Путин.
Говоря о сотрудничестве в гуманитарной сфере, Путин отметил, что стороны обсудили подготовку перекрёстных Годов культуры и туризма в двух странах в 2019 году. Он напомнил, что в 2017 году Турцию посетило "рекордное число россиян - 4,7 млн человек, и Россия вышла на первое место по числу иностранцев, побывавших в Турции". В первом полугодии 2018 года количество российских туристов выросло еще более, чем на 40%.
"Намерены и далее тесно взаимодействовать с нашими турецкими партнерами в целях обеспечения максимально комфортных и безопасных условий для отдыха за россиян в Турции",- резюмировал глава российского государства.