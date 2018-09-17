Козак: корректировка механизма сдерживания цен на топливо может произойти с 1 ноября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует в середине октябре определиться со сроками корректировки демпфирующего механизма в рамках налогового маневра. Это может произойти либо с 1 ноября 2018 года, либо с 1 января 2019 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

"Договорились промониторить ситуацию на середину октября, соберемся в середине октября еще раз и после этого примем решение - то ли с Нового года, то ли с 1 ноября. Все зависит от ситуации на мировых рынках", - сказал Козак. По его словам, нефтяники оплатят половину расходов, которые возникнут из-за планируемого снижения цены отсечения при расчете демпфирующей составляющей обратного акциза на нефть. "То, что нужно снижать цену отсечения [при расчете демпфирующей составляющей обратного акциза на нефть], - было консолидированное решение. Вопрос источника дополнительного финансирования принципиальный. Подход был 50 на 50: 50% за счет нефтяников, остальное - за счет недополученных доходов бюджета. Мы не будем взимать в полном объеме с нефтяной отрасли, мы можем забить курицу, которая несет яйца", - пояснил Козак. Он также отметил, что правительство может получить право при необходимости обязывать компании поставлять определенную долю добываемой нефти на российские НПЗ. "Продолжаем обсуждать. Принципиально договорились, что правительство в случае, если будет необходимость, после мониторинга [ситуации] могло бы вводить такие обязательство [поставлять определенную часть нефти на НПЗ]", - сказал Козак.

На эту тему Зачем нужен налоговый маневр в нефтяной отрасли