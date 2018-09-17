СМИ: США движутся в направлении полномасштабной экономической войны с Россией

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября /ТАСС/. Указ президента США Дональда Трампа, предусматривающий применение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход выборов в США, свидетельствует о резком ужесточении политики в отношении России. На это указал в понедельник журнал Newsweek, назвав подписание в минувшую среду этого указа "решительной победой тех в администрации, кто придерживается жесткой позиции в отношении России".

"Вместо перезагрузки отношений, которую Трамп обещал [на российско-американской встрече 16 июля] в Хельсинки, США движутся в направлении полномасштабной экономической войны с Россией", - пишет журнал, напоминая о том, что США с 2014 года неоднократно объявляли о введении антироссийских мер. "Ни одна их этих мер не нанесла ущерба популярности президента России Владимира Путина и не привела к изменению наступательной политики России в Сирии, на Украине или в отношении оппонентов внутри страны", - отмечается в статье.

В соответствии с подписанным Трампом указом, директор национальной разведки США обязан регулярно оценивать угрозы возможного иностранного вмешательства в выборы. Документ также требует от Госдепартамента и министерства финансов США предоставлять президенту рекомендации по вопросу о введении санкций в отношении стран или лиц, которые могут быть причастны к вмешательству в выборы в США.

Расследованием предполагаемого российского вмешательства в предвыборную кампанию в США в 2016 году с мая прошлого года занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Он также выясняет, имели ли место неправомерные контакты Трампа или его подчиненных с Москвой в период избирательной кампании в 2016 году. Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.