Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2380 пунктов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов вырос на 0,37% и составил 2382,52 пункта, обновив исторический максимум.
Как свидетельствуют данные торгов, индекс РТС на открытии превысил 1100 пунктов впервые с августа этого года, а по состоянию на 10:30 мск его рост составил 0,7%, до 1107,24 пункта.
Курс доллара снизился на 28 копеек, до 67,68 рубля, а курс евро - на 41 копейку, до 79,08 рубля.
Цены на нефть умеренно снижаются. В частности, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года.