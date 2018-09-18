Госдума не стала запрещать скидки на алкоголь и рекламные подарки в виде спиртных напитков

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Госдума отклонила в I чтении законопроект, который предполагал введение запрета на применение скидок при продаже алкогольной продукции и различного рода акций по бесплатной раздаче спиртных напитков. Документ инициировали депутаты от фракции ЛДПР Владимир Сысоев и Вадим Деньгин.
Законопроектом предусматривался запрет стимулирования продажи алкогольной продукции, в том числе путем распространения спиртных напитков среди населения бесплатно, а также в виде подарков, применения скидок с цены алкогольной продукции любыми способами или посредством издания купонов и талонов.
"Проводимые торговыми сетями скидочные акции служат дополнительным стимулом для приобретения алкоголя. Скидки достигают 40% и 50%, подталкивая людей к формированию запасов алкоголя и росту его потребления", - сказал Сысоев.
Комитет по экономической политике нижней палаты в своем заключении рекомендовал Госдуме отклонить законопроект. Как указал комитет, проведение соответствующих рекламных акций, сопровождающихся раздачей образцов алкогольной продукции, уже достаточно строго регламентировано и "допускается только в стационарных торговых объектах, в том числе в дегустационных залах таких торговых объектов". "При этом запрещается привлекать к участию в раздаче образцов алкогольной продукции несовершеннолетних и предлагать им данные образцы", - подчеркивается в заключении комитета.
При этом в тексте заключения комитета упоминается, что Госдума в 2017 году уже отклонила аналогичный законопроект авторства экс-депутата Олега Михеева.