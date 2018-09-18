Медведев пообещал стимулы нефтяным компаниям

ГОРКИ, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что власти намерены стимулировать добывающие компании проводить геологоразведочные работы.

"Для стратегического развития отрасли все более важной становится разведка и освоение новых месторождений, если этого не делать, то, по прогнозам экспертов, уже после 2021 года уровень добычи начнет снижаться, к середине 2020-х годов будет значительно ниже нынешнего", - констатировал председатель правительства на совещании по развитию нефтедобывающей отрасли России. Он добавил, что "извлекать сырье из существующих месторождений будет все менее рентабельно из-за ухудшения геологических условий добычи и дороговизны применяемых технологий".

Премьер-министр считает, что "необходимо увеличивать геологоразведочные работы, а также обеспечивать добычу на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами". "Есть целый ряд предложений по созданию стимулов для нефтяных компаний в этой сфере, они, конечно, напрямую связаны с наполнением бюджета, поэтому являются чувствительными и требуют тщательного анализа", - подчеркнул Медведев. При этом он заверил: "Мы от этого не уклоняемся, обязательно этим будем совместно с руководителями нефтяных компаний заниматься".

Премьер напомнил, что тема стимулирования разведки обсуждается давно, в отрасли существует мнение о том, что имеющиеся меры поддержки не всегда попадают в цель. "Для решения этого вопроса необходимо провести инвентаризацию запасов углеводородного сырья, детально оценить существующую систему льгот, выработать предложения о точной настройке механизмов стимулирования, чтобы предоставляемая льгота действительно давала ожидаемый результат", - убежден Медведев.

Премьер напомнил об уже созданных стимулах для нефтяников. "Ряд преференций имеют компании, которые работают на шельфе, в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральном округах, в Арктической зоне. Со следующего года определенные льготы получат компании, которые применяют наиболее современные технологии. Кроме того, в начале следующего года для ряда месторождений вводится новый, более гибкий налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья - так называемый НДД [налог на дополнительный доход], он позволит перенести основную часть фискальной нагрузки на более поздние этапы разработки недр", - перечислил премьер-министр.