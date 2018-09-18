Экспортеры Алтайского края получили за год почти 70 млн рублей субсидий

БАРНАУЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ направило в течение года на поддержку предприятий Алтайского края, занимающиеся экспортом своей продукции, около 70 млн рублей, сообщили во вторник ТАСС в пресс- службе краевой администрации.

"По итогам четвертого квартала 2017 года и первого полугодия 2018 года алтайские предприятия-экспортеры получили более 69 млн рублей субсидий", - сказал собеседник агентства, отметив, что господдержку, в основном, получали зерноперерабатывающие и масложировые предприятия региона.

По поручению губернатора региона Виктора Томенко и Минсельхоза РФ к 2024 году экспорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия из Алтайского края должен увеличиться в 2,5 раза - до $450 млн.

"Для достижения этих показателей предусмотрена государственная поддержка из федерального бюджета и софинансирование из краевого. Специалисты разработали региональную составляющую федерального проекта "Экспорт продукции АПК", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время правительство РФ решает вопрос о выделении дополнительного финансирования на компенсации затрат по доставке товаров алтайских производителей, осуществленные в четвертом квартале 2017 года и в 2018 году, отметили в пресс-службе. В 2019 году в целом по стране на эти цели планируется выделить не менее одного миллиарда рублей.