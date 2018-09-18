Власти Башкирии намерены начать программу реновации жилья в локальном масштабе

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Башкирии планируют начать программу реновации жилья в локальном масштабе, включив в нее "один-два дома", сообщил во вторник журналистам глава республики Рустэм Хамитов, добавив, что регион рассчитывает на софинансирование из федерального бюджета.
"Мы только присматриваемся к этой программе, на самом деле, она дорогая, и в одиночку регионам осилить тяжело. Но уже созрело мнение о том, что пора приступать хотя бы на локальных участках: не десятки-сотни домов в программу реновации включать, а один-два дома. И посмотреть, как это будет получаться с точки зрения экономики", - сказал Хамитов, не уточнив конкретных сроков начала работы.
По его словам, уже есть желающие принять участие в программе, в том числе представители частного бизнеса. При этом глава республики заявил, что говорить о финансовых затратах на программу пока рано, так как этот вопрос требует детального рассмотрения.
Программа реновации реализуется в Москве, она была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". В программу включено более 5 тыс. домов. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тысяч квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.