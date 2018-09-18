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Силуанов: размер дивидендов "Газпрома" за 2018 год еще будет обсуждаться

Министр финансов сообщил, что корпорация направит на дивиденды менее 50% чистой прибыли

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Объем дивидендов "Газпрома" за 2018 год, которые будут зачислены в федеральный бюджет на 2019 год, еще будет обсуждаться, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Накануне Силуанов заявил, что "Газпром" и еще одна госкомпания направят на дивиденды в 2018 году менее 50% чистой прибыли.

"Это был 2018 год (дивиденды в 2018 году по итогам 2017 года - прим. ТАСС). 2019 год мы еще отдельно смотреть будем", - уточнил первый вице-премьер, отвечая на вопрос о решении правительства по дивидендам "Газпрома" за 2018 год.

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Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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