Ростуризм заявил, что устранил все замечания Счетной палаты по итогам проверки за 2017 г.

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Ростуризм устранил все замечания Счетной палаты, полученные по итогам проверки его отчетности за 2017 год, заявили ТАСС в пресс-службе Ростуризма во вторник.

Счетная палата по итогам проверки отчетности Ростуризма выявила, что затраты за счет средств федерального бюджета на создание семи информационных систем в размере 22,3 млн рублей не включены в состав нематериальных активов и бюджетную отчетность агентства. Также было установлено, что что двенадцатью субъектами РФ, принимающими участие в программе, нарушены обязательства по срокам проектирования и строительства объектов, предусмотренных программой.

"По итогам проверки Счетной палатой Российской Федерации в 2017 году полученные в предписании замечания были Ростуризмом оперативно устранены в полном объеме. В частности, поставлены на балансовый учет семь информационных систем Федерального агентства по туризму на общую сумму 22 млн 283 тыс. 394 руб.", - заявил представитель пресс-службы ведомства в беседе с ТАСС.

По его словам, в настоящее время субъектами РФ, участвующими в программе, ведется работа по актуализации Сводных планов развития туристско-рекреационных и автотуристских кластеров в части, касающейся объектов туристской инфраструктуры. Такая необходимость была связана с тем, что по ряду проектов в ходе их реализации перечень создаваемых объектов туристской инфраструктуры менялся вместе с конъюнктурой рынка исходя из текущих оценок эффективности конкретных проектов, сказал представитель Ростуризма.

Он также отметил, что в период реализации федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" предусмотрено создание за счет средств внебюджетных источников более 600 объектов туристской инфраструктуры, 378 из которых по состоянию на 17 сентября 2018 года введены в эксплуатацию. Остальные объекты находятся на завершающей стадии строительства или в процессе оформления документации на ввод в эксплуатацию, добавил он.

О целевой программе

Всего с 2011 по 2017 годы в рамках ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 годы" строились инвестиционные проекты на общую сумму более 102,2 млрд рублей, из них средств федерального бюджета - 21,2 млрд рублей, бюджета регионов - 6,9 млрд, рублей и внебюджетных источников - 74,1 млрд рублей. По состоянию на 1 января 2018 года, запланированные мероприятия в части федерального бюджета выполнены на 97,9%.