Россия и Венгрия договорились о поставках газа на 2020 год

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российско-венгерский договор о поставке газа будет продлен после 2020 года. Об этом заявил во вторник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Нам удалось договориться о поставках газа на 2020 год. И как господин президент сказал, не секрет, что Венгрия хочет, чтобы газопровод проходил через Венгрию. Я просил господина президента, чтобы он подумал об этой возможности", - сообщил премьер.

Как ранее заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто, его страна заинтересована в том, чтобы в ближайшее время договориться с "Газпромом" об условиях соглашения на последующий период.

В 2017 году Москва и Будапешт продлили контракт на поставку энергоносителя до начала 2021 года и приступили к обсуждению возможности его дальнейшей пролонгации. Долгосрочные контракты на поставку российского газа в Венгрию действовали в 1996-2015 годах, а затем были продлены до конца 2019 года.

Расширение сотрудничества

Орбан попросил Путина подумать о расширении финансового сотрудничества между странами. "Я считаю очень важным и финансовое сотрудничество", - сказал он. "Я попросил господина президента [РФ Владимира Путина], чтобы мы с ним расширили наше финансовое сотрудничество", - добавил премьер-министр Венгрии.

Он также напомнил об успешном опыте сотрудничества между странами в этой сфере. Так, по словам Орбана, венгерский банк ОТП является работодателем для 5 тысяч человек в России.

"Венгрия готова, будучи третьим самым крупным акционером Международного инвестиционного банка (МИБ), принять этот банк у себя, переселить его в Будапешт. И я прошу господина президента передать руководству банка, чтобы они подумали о таком решении", - прокомментировал Орбан предложение венгерской стороны.

Он также заявил, что российско-венгерский проект АЭС "Пакш-2" будет доведен до успешного завершения. "Бюрократическая практика ЕС, возникают самые разные трудности, они еще возникнут, но мы попытаемся соблюдать графики. Я считаю, что это дело, которое является флагманом сотрудничества. Мы должны довести этот план до успешного завершения", - сказал он.

В феврале правительство Австрии подало исковое заявление в Европейский суд общей юрисдикции против решения Еврокомиссии одобрить выделение субсидий Венгрии на строительство новых энергоблоков атомной электростанции "Пакш-2". Официальный Будапешт подчеркнул, что венгерские власти не откажутся от проекта расширения АЭС и строительство начнется по плану в этом году.

РФ и Венгрия договорились о строительстве новых энергоблоков АЭС "Пакш" в январе 2014 года. Для реализации проекта российская сторона предоставит Венгрии государственный кредит на сумму до €10 млрд, общие инвестиции в сооружение двух блоков на площадке "Пакш" не превысят €12,5 млрд. Соглашение предполагает использование заемных средств в период с 2014 по 2025 год. Новая венгерская станция будет расположена рядом с работающей АЭС "Пакш" в 100 км южнее Будапешта.

Воздушное сообщение

Венгрия заинтересована в появлении регулярного прямого рейса между Будапештом и Казанью, заявил Орбан. "Я попросил господина президента, чтобы мы открыли новый рейс, который объединит Будапешт с Казанью", - сказал он.

Орбан добавил, что России и Венгрии следует также более тесно сотрудничать в научной сфере. "Взаимное признание дипломов ученых степеней - это важно, и решение этого вопроса означает налаживание нашего сотрудничества и инвестирование в молодое поколение", - отметил он.

Среди других возможных областей партнерства Орбан упомянул фармакологию и онкологию. "Мы хотели бы наладить сотрудничество в области онкологии, проводить совместные исследования. Для этого открываются прекрасные возможности", - сообщил он.