МТС купила 13,7% акций сервиса Youdo за $12 млн

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. МТС купила 13,7% акций Youdo Web Technologies, которая владеет онлайн-сервисом Youdo, за $12 млн, говорится в сообщении оператора.
Youdo - это онлайн-платформа по поиску объявлений с аудиторией пять миллионов пользователей.
Сделка прошла в рамках очередного раунда Youdo по привлечению инвестиций, в котором МТС выступила лид- инвестором.
Средства пойдут на расширение географии бизнеса, запуск новых категорий услуг, федеральную рекламную кампанию и дальнейшую автоматизацию сервиса, говорится в сообщении.
"Мы рассчитываем, что вхождение Youdo в экосистему партнеров МТС позволит реализовать потенциал для взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества. МТС обладает ресурсами и компетенциями, которые могут быть полезными как для географической экспансии, так и для повышения эффективности цифрового маркетинга сервиса, что поможет Youdo сохранить высокие темпы роста доходов", - приводит МТС слова вице-президента компании по стратегии и развитию Александра Горбунова.
В феврале МТС купила контроль над российскими билетными операторов Ticketland.ru и "Пономиналу.ру", а в мае увеличила долю в интернет-магазине Ozon до 16,66% с 13,65%.