Транспортные компании ежедневно теряют по €600 тыс. после обвала автомоста в Италии

РИМ, 18 сентября. /ТАСС/. Транспортные компании несут ежедневно убытки в размере €600 тыс. евро в результате обвала автомобильного моста в Генуе, согласно подсчетам Высшего института исследований в области транспорта. Соответствующий доклад для ассоциаций транспортников и торговцев обнародовало во вторник агентство ANSA.
Как поясняет агентство, такие финансовые потери связаны с изменением маршрута и необходимостью объезжать Геную по второстепенным трассам. Обвалившаяся эстакада, известная под названием мост Моранди (по имени архитектора Риккардо Моранди), была важной и достаточно загруженной транспортной артерией, соединявшей не только северо-запад Апеннин с южными районами полуострова, но и Францию.
4 августа близ итальянского города Генуя обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате катастрофы погибло 43 человека. Несколько сот человек лишились жилья, которое было повреждено при падении транспортной инфраструктуры.
Итальянская прокуратура ведет следствие в отношении 20 человек по факту обрушения. Правительство объявило о намерении отобрать лицензию на обслуживание автомобильных дорог у компании Autostrade per l'Italia. Одновременно решается вопрос о том, кто будет восстанавливать дорожную инфраструктуру. Спустя месяц после трагедии не назначен комиссар, ответственный за восстановительные работы.