Вторую ВПП аэродрома Бельбек в Севастополе планируют достроить к 2019 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Строительство второй взлетно-посадочной полосы аэродрома Бельбек, который вскоре будет принимать не только военные, но и гражданские лайнеры, должно завершиться до конца 2018 года, сообщил во вторник журналистам губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

"Срок стоит: конец года - открытие взлетно-посадочной полосы <…> Параллельно ждем от аэропорта Симферополя (единственный гражданский аэропорт полуострова Крым, филиалом которого будет гражданская часть Бельбека) открытия счета в казначействе, куда мы перечислим взносы, уставной капитал и получим свои небольшие проценты в аэропорт Симферополя", - сказал губернатор.

Он уточнил, что после того, как работы на полосе закончатся, Бельбек сможет принимать гражданские рейсы благодаря новому статусу аэропорта двойного назначения.

Овсянников добавил, что Бельбек будет принимать только чартерные и VIP-рейсы. Пассажиропоток не превысит 10 тыс. человек ежегодно.

Ранее сообщалось, что строительство второй ВПП ведется силами Минобороны РФ, также планировалось привести в порядок вторую полосу и построить терминал для пассажиров. В правительстве Севастополя сообщали, что из городского бюджета в уставный капитал аэропорта

Симферополь вложит 1,5 млрд рублей в реконструкцию Бельбека, а взамен город получит долю акций симферопольского аэропорта.

Сейчас Бельбек - военный аэродром, одна из самых южных точек базирования Воздушно-космических сил РФ. До конца года должна завершиться его модернизация, и в случае необходимости здесь смогут базироваться стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики. Согласно данным портала госзакупок, сумма только открытых контрактов на модернизацию аэродрома превышает 1 млрд рублей.

