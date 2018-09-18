КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Первые предприятия из Красноярского края прошли Национальную систему сертификации (НСС), право наносить на свою продукцию специальный QR-код получили производители ликеро-водочной и молочной продукции. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Проект НСС был одобрен к запуску в пилотном режиме в конце 2016 года Госкомиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Основная его цель - обеспечить уверенность участников рынка в подтвержденном качестве продукции с указанием ГОСТа.

"В реестр тех, кто успешно прошел испытания на соответствие требованиям стандартов в НСС и получил право на нанесение знака системы и QR-код, внесено 397 позиций. Наибольшее количество заявок на участие в НСС подано в Нижегородской, Оренбургской и Свердловской областях. В Красноярском крае успешные кейсы представлены в области пищевых продуктов - молочная продукция, ликеро-водочные изделия", - сообщили в пресс-службе.

В Красноярском центре стандартизации и метрологии (подведомственная организация Росстандарта) уточнили агентству, водочный завод и молочная компания стали первыми предприятиями региона, присоединившимися к НСС.

По словам руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, НСС прежде всего ориентирован на добросовестных производителей. "Это такой честный аудит. <...> По всей стране отработано около 400 заявок, в основном, это - сегмент, связанный с производством пищевой продукции. Мы рассчитываем, что количество заявок будет расти", - сказал он.