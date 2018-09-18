ЕБРР: прекращение сотрудничества с МВФ грозит Украине финансовой нестабильностью

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Отсутствие успехов в переговорном процессе между Киевом и Международным валютным фондом (МВФ) может грозить Украине финансовой нестабильностью и потерей инвесторов. Такое мнение во вторник выразил управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

С 6 по 19 сентября в Киеве находится миссия МВФ, которая проводит переговоры о продолжении кредитования.

"Очень важно достичь хотя бы предварительного соглашения с МВФ. Если этого не произойдет, то возникает большой риск для финансовой стабильности в стране, - цитирует его агентство УНИАН. - В противном случае Украина потеряет доверие инвесторов и может повториться ситуация, которая сейчас происходит в Турции или Аргентине".

Однако при положительном результате МВФ может предложить украинскому правительству заключить новую, более гибкую программу, считает Малиж. По его словам, наличие такой программы также важно для продолжения сотрудничества и с ЕБРР.

Последний меморандум о сотрудничестве с МВФ Украина подписала в марте 2015 года. В течение четырех лет Фонд обещал выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Последний из них 5 апреля 2017 года на сумму $1 млрд. Украинская сторона заявила, что рассчитывает на получение очередного транша от МВФ осенью этого года на сумму не менее $2 млрд.

Среди основных требований Фонда - повышение цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60% в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как правительство Украины считает такое резкое повышение неоправданным. Кабинет министров должен был повысить цену на газ еще весной текущего года, но не сделал этого. МВФ ранее также неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами украинских властей по искоренению коррупции.