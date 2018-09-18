Трамп: США и Южная Корея могут подписать новое торговое соглашение на Генассамблее ООН

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Республика Корея завершили пересмотр соглашения о торговле и могут подписать его новую версию во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции в Белом доме со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

"Торговое соглашение с Южной Кореей было полностью пересмотрено и сейчас готово к подписанию. Мы можем подписать его [на сессии Генеральной Ассамблеи] в ООН или вскоре после этого. Это соглашение было ужасным для США, теперь же это справедливое соглашение", - сказал он.

"Мы являемся свиньей-копилкой для всего мира. Нас грабил Китай, нас грабил ЕС, нас грабили все", - заявил Трамп. "Вы увидите, нас больше не будут грабить в самом скором времени", - добавил Трамп.

"Это процесс, он занимает определенное время. ЕС не хотел говорить с нами, не хотел говорить с президентом [Бараком] Обамой", - отметил американский лидер. "[Глава Еврокомиссии] Жан-Клод [Юнкер] - жесткий человек. Он очень хороший человек, мне он нравится, но он жесткий, он противный, такого человека я хотел бы видеть в переговорах на моей стороне", - заявил Трамп.

По его словам, ЕС не хотел вести переговоры о новом торговом соглашении, пока США не ввели таможенные пошлины. "И он [Юнкер] тут же прилетел ко мне из Европы, и я, честно говоря, даже не знал, что есть самолеты, который летают так быстро", - добавил президент США.