Россия в июле сохранила вложения в американские гособлигации в размере $14,9 млрд

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Россия сохранила в июле этого года объем вложений в ценные бумаги американского правительства в размере $14,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник министерством финансов США.
На данный момент Россия не входит в число стран, которые больше других инвестируют в облигации правительства США. Первое место занимает Китай, вложивший в эти активы $1,171 трлн. На втором месте идет Япония - $1,035 трлн. На третьей позиции находится Ирландия - $300 млрд.
Иностранные государства владели в июле 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в $6,251 трлн, в июне 2018 года этот же показатель составлял $6,211 трлн.
Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.