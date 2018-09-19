Глава Якутии предложил создать в регионе центр цифрового развития

"В рамках реализации указа президента я предложил создать в Якутске центр цифрового развития, который, в том числе, мог бы тестировать передовые технологии. Владимир Владимирович поддержал наши предложения и выразил уверенность в динамичном развитии Якутии", - написал Николаев на своей странице в соцсети Instagram.

Президент России Владимир Путин во вторник встретился в Кремле со вновь избранными главами регионов страны, призвав их максимально быстро включиться в работу, а также учитывать пожелания избирателей и формировать команды на основе общих целей, а не политических взглядов.

ЯКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Центр цифрового развития предложил создать в Якутии глава региона Айсен Николаев в ходе встречи президента страны Владимира Путина с избранными главами субъектов федерации.

Публикация от Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen) 18 Сен 2018 в 7:48 PDT

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Согласно стратегии развития Якутии до 2030 года, уровень несырьевого сектора в экономике региона должен вырасти до 25% ВРП. Это сопоставимо с текущим вкладом алмазодобывающей отрасли.

Врио губернатора Якутии Айсен Николаев, выдвинутый "Единой Россией" на досрочные выборы главы региона, набрал 71,41% голосов избирателей. 28 мая текущего года прежний глава Якутии Егор Борисов объявил о своей отставке. Мэр Якутска Айсен Николаев был назначен врио главы региона.