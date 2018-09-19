Глава Якутии предложил создать в регионе центр цифрового развития

ЯКУТСК, 19 сентября. /ТАСС/. Центр цифрового развития предложил создать в Якутии глава региона Айсен Николаев в ходе встречи президента страны Владимира Путина с избранными главами субъектов федерации.
Президент России Владимир Путин во вторник встретился в Кремле со вновь избранными главами регионов страны, призвав их максимально быстро включиться в работу, а также учитывать пожелания избирателей и формировать команды на основе общих целей, а не политических взглядов.
"В рамках реализации указа президента я предложил создать в Якутске центр цифрового развития, который, в том числе, мог бы тестировать передовые технологии. Владимир Владимирович поддержал наши предложения и выразил уверенность в динамичном развитии Якутии", - написал Николаев на своей странице в соцсети Instagram.
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18 сентября состоялась встреча Президента нашей страны с избранными главами регионов. Несколько глав выступили с предложениями, в том числе и я. От имени всех дальневосточников я поблагодарил Президента за поручения по разработке Национальной программы по развитию Дальнего востока до 2025 и на период до 2035 года. Я сообщил,что Республика Саха (Якутия) начинает работу по сбору предложений в данную программу. Хочу отметить,что предложения будут собираться, не как раньше, с министерств и ведомств, а формироваться с учетом мнений ученых, экспертов, бизнес-сообществ, активных граждан - для того,чтобы подготовить реальную, народную программу предложений Якутии в план по развитию Дальнего Востока. Также, в рамках реализации указа Президента, я предложил создать в Якутске центр цифрового развития, который, в том числе, мог бы тестировать передовые технологии. Владимир Владимирович поддержал наши предложения и выразил уверенность в динамичном развитии Якутии. #якутия #республикасахаякутия #дальнийвосток #владимирпутин #президент #россия
Согласно стратегии развития Якутии до 2030 года, уровень несырьевого сектора в экономике региона должен вырасти до 25% ВРП. Это сопоставимо с текущим вкладом алмазодобывающей отрасли.
Врио губернатора Якутии Айсен Николаев, выдвинутый "Единой Россией" на досрочные выборы главы региона, набрал 71,41% голосов избирателей. 28 мая текущего года прежний глава Якутии Егор Борисов объявил о своей отставке. Мэр Якутска Айсен Николаев был назначен врио главы региона.