"Ведомости": Schlumberger готова передать РФ часть технологий в обмен на долю в EDC

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Международная нефтесервисная компания Schlumberger ради покупки доли в крупнейшей в РФ сервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) готова предоставить российскому конкуренту часть технологий.

Как сообщает в среду газета "Ведомости", это делается на тот случай, если Schlumberger придется покинуть Россию из-за санкций США

Издание напоминает, что власти РФ больше года рассматривают повторную заявку Schlumberger на покупку доли в EDC. Так, летом 2017 года Schlumberger просила одобрить покупку 51% EDC, но в начале 2018 года снизила планку до 50% минус одна акция и структурировала сделку так, что у самой Schlumberger доля в компании будет меньше 25%, остальное будет принадлежать ее пенсионному фонду.

Однако, пишет газета со ссылкой на источники, близкие к разным сторонам готовящейся сделки, Schlumberger обязалась не только продать долю в EDC, если США усилят санкции в отношении российского нефтегазового сектора, но и оставить в российской компании привнесенные технологии. О каких технологиях идет речь, пока неизвестно. В ближайшие два месяца вопрос об одобрении сделки Schlumberger и EDC снова будет вынесен на комиссию по иностранным инвестициям.

Купить еще 16,1% EDC планирует также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с фондом из ОАЭ Mubadala. Кроме того, стороны согласились, что свой пакет купит Schlumberger, а затем долю в компании приобретут РФПИ и Mubadala, отмечают источники газеты.

Представители Schlumberger и EDC не ответили на запросы "Ведомостей". В РФПИ и ФАС не стали комментировать изданию эту информацию.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев сообщал, что ФАС предложила Schlumberger продлить оферту о покупке доли в EDC, которая истекала 1 сентября.