РФ рассчитывает расширить поставки российской сельхозпродукции в Белоруссию

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ рассчитывает расширить перечень российской сельхозпродукции, поставляемой в Белоруссию, сообщило ведомство.

"Минсельхоз России ожидает встречных шагов по расширению доступа российской продукции в Белоруссию. В частности, по снятию ограничительных мер в отношении поставок кормов и признанию принципа регионализации Российской Федерации по африканской чуме свиней", - говорится в сообщении по итогам встречи министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева с белорусским коллегой Леонидом Зайцем, на которой обсуждалось снятие взаимных ограничений на поставки продукции АПК.

В настоящее время поставлять молочную продукцию в Россию могут восемь белорусских предприятий, при этом доля Белоруссии в российском импорте молочной продукции составляет 84%, сказал Патрушев. РФ прорабатывает возможность дополнить дорожную карту по снятию взаимных ограничений списком белорусских предприятий, заинтересованных в реализации молочной и мясной продукции, сообщил Минсельхоз РФ.

Москва и Минск намерены подписать прогнозные балансы Союзного государства на 2019 год по молоку и молокопродуктам, мясу и мясопродуктам. В первом квартале 2019 года в Минске запланировано очередное заседание коллегий аграрных ведомств России и Белоруссии.