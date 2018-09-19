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"ВКонтакте" запустила магазин с играми для ПК и консолей

На площадке представлены игры от Electronic Arts, Blizzard и других компаний

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила на платформе социальной коммерции VK Pay "Магазин игр". На этой площадке пользователи смогут приобрести игры для компьютера и приставок со скидками, а также воспользоваться кэшбеком. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети. 

"ВКонтакте" день за днем появляются новые официальные сообщества разработчиков и издателей видеоигр со всего мира. Для них VK Pay и наш маркетплейс игр - это новый удобный способ продавать свои товары и услуги, а для пользователей - возможность получать уникальные предложения и акции из первых рук и делиться ими со своими друзьями и подписчиками", - заявил руководитель игрового маркетинга "ВКонтакте" Александр Щепилов.

"Магазин игр" доступен в разделе VK Pay в мобильном приложении соцсети и веб-версии. Отмечается, что в маркетплейсе можно будет пополнить счет или купить внутреннюю валюту с помощью VK Pay.

В каталоге уже представлены игры от Blizzard, PlayStation, Electronic Arts и многих других. В частности, можно приобрести подписку на игру World of Warcraft, полную версию шутера Overwatch и т. д. 

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