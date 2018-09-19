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Торговая война

Кудрин: торговая война США и КНР несильно ударит по мировой торговле и экономике Китая

Глава Счетной палаты также отметил, что действия президента США Дональда Трампа расшатывают систему ВТО и создают неопределенность и недоверие инвесторов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Торговая война между США и КНР несильно ударит по объемам мировой торговли и экономике Китая, даже после третьего раунда повышения тарифов. Такое мнение высказал в микроблоге в Twitter глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Но действия [президента США Дональда] Трампа расшатывают систему ВТО и создают неопределенность и недоверие инвесторов. Тарифную войну против Китая сравнивают с санкционной против России. Но торговые меры против Китая легко обратимы - Трампу достаточно отменить несколько своих указов", - написал он.

Кудрин напомнил, что если торговые меры против Китая обратимы, то санкции против России инициировал Конгресс США, и избавиться от них будет очень сложно.

С 24 сентября начинают действовать новые 10-процентные пошлины США в отношении китайских товаров - общей стоимостью $200 млрд. Такое решение президента США в начале текущей недели огласила администрация Белого дома. По словам Трампа, в случае, если Пекин предпримет ответные меры, Вашингтон прибегнет к дополнительному пакету повышенных тарифов в отношении продукции и услуг из КНР на $267 млрд.

Власти Китая уже сообщили, что 24 сентября введут таможенные пошлины в 5% и 10% на импортные товары из США на общую сумму $60 млрд, говорится в опубликованном во вторник вечером заявлении Комитета по тарифам Госсовета КНР.

15 июня этого года Трамп объявил, что в связи с "кражей" Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также "несправедливой торговой практикой" китайской стороны США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары стоимостью $50 млрд. Подобные планы были реализованы в два этапа - 6 июля и 23 августа, на каждом из которых повышенные таможенные ставки начали действовать в отношении широкого перечня торговой номенклатуры из КНР на сумму $34 млрд и $16 млрд соответственно.

Теги
СШАРоссияКитайКудрин, Алексей ЛеонидовичТрамп, ДональдТорговая война
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