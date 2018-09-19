Сбербанк в суде просит Кехмана оплатить долги на перед банком на 4,3 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 23 октября рассмотрит иск Сбербанка о просьбе выдать исполнительный лист признанному банкротом бизнесмену и худруку Михайловского театра в Петербурге Владимиру Кехману о выплате признанного судом долга перед банком в размере 4,28 млрд рублей. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел суда.

"ПАО "Сбербанк России" просит выдать исполнительный лист на сумму 4,28 млрд рублей основного долга и 141,6 тыс. рублей неустойки. Назначить рассмотрение заявления ПАО "Сбербанк России" в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 23 октября 2018 года в 09:15 мск", - говорится в определении суда.

Ранее Кехману не удалось оспорить наличие долгов (обоснованность требований) на сумму 11 млрд рублей перед БМ-Банком (ранее Банк Москвы, входит в группу ВТБ), а также обязанность погасить долги перед кредиторами на общую сумму 20 млрд рублей, несмотря на завершение процедуры банкротства.

В июле арбитраж Петербурга завершил банкротство Кехмана, но не освободил его от обязанности погасить долги. По мнению кредиторов, в числе которых БМ-Банк и Сбербанк, у бизнесмена есть скрытые активы, но их наличие в суде доказать не удалось.

Кехман уже был признан банкротом Высоким судом Лондона, бизнесмен просил суд признать действительным это решение на территории России, но суд отказал в трех инстанциях. Позже суд в России также признал его банкротом, по последним данным, обоснованными признаны требования на 20 млрд рублей. Компания Кехмана по импорту фруктов "Группа JFC" также признана банкротом, бизнесмен выкупил часть ее долгов и сам стал ее кредитором. Общий объем ее долга, который подтвердил суд, составляет около 18 млрд рублей, в числе крупнейших банков-кредиторов - Сбербанк и БМ-банк.

Бизнесмен в настоящее время является художественным руководителем Михайловского театра в Петербурге и Новосибирского театра оперы и балета.