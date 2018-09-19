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Реальные располагаемые доходы россиян в августе снизились на 0,7%

Доход населения за весь месяцев вырос на 2,2%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Реальные располагаемые доходы россиян в августе 2018 года, по предварительным данным, снизились по сравнению с июлем на 0,7%, а по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года снижение составило 0,9%. Об этом говорится в материалах Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

При этом в январе - августе 2018 года среднемесячный уровень доходов населения вырос на 2,2% по сравнению с восемью месяцами предыдущего года (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года) и составил 30,933 тыс. рублей.

Денежные доходы в среднем на душу населения в августе 2018 года увеличились в годовом выражении на 2,7% - до 31,818 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам августа достигла 41,14 тыс. рублей, что на 10,3% выше, чем годом ранее.

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