Минфин: регионы с 2019 года будут получать 80% акцизов на алкоголь крепче 9%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Норматив зачисления акцизов на алкоголь крепостью свыше 9% в бюджеты субъектов РФ с 2019 года повысится до 80% с 50%, говорится в пояснительной записке Минфина к проекту бюджета.

"Прогнозируется снижение поступления акцизов на товары, производимые на территории РФ в результате передачи части акцизов в бюджеты субъектов РФ: норматив зачисления акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% в бюджеты субъектов РФ с 2019 года повысится с 50% до 80% ", - говорится в документе.

С 1 января 2021 года устанавливаются ставки акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% в размере 566 рублей за 1 л против 523 рублей, на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% включительно в размере 452 рублей за 1 л против 418 рублей.

Ставки на вина (за исключением вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения и игристых вин (шампанских) устанавливаются в размере 20 рублей за 1 л против 18 рублей, на игристые вина (шампанские) за исключением игристых вин (шампанских) с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения - в размере 38 рублей за 1 л против 36 рублей, на сидр, пуаре, медовуху - в размере 23 рублей за 1 л безводного этилового спирта против 21 рубля.