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Производство легковых автомобилей в РФ в августе выросло на 11,9%

Показатель увеличился до 122 тысяч

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в августе 2018 года выросло на 11,9% по сравнению с показателем августа прошедшего года и составило 122 тыс., говорится в материалах Росстата.

При этом к июлю этого года производство легковых автомобилей выросло на 16,3%.

Производство грузовых автомобилей в августе 2018 г. увеличилось на 4,1% в годовом выражении - до 13,2 тыс. Производство автобусов снизилось на 6,1% и составило 2,3 тыс., производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта выросло на 30,6% - до 32,9 тыс. шт.

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