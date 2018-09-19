Сменный экипаж арестованного в США судна "Поморье" получил визы

МУРМАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Члены экипажа, подготовленного на смену команды арестованного в США судна Мурманского морского пароходства (ММП) "Поморье", после нескольких месяцев ожидания смогли получить американские визы. Как сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ММП, теплоход находится на рейде порта Новый Орлеан с конца апреля 2018 года, однако получить визы для сменного экипажа долгое время не удавалось из-за сложной политической обстановки.

"Благодаря помощи и поддержке Министерства иностранных дел РФ и Федерального агентства морского и речного флота, визы сменным экипажем получены, осталось только оформить миграционные документы для списывающихся с судна моряков", - сообщили в пресс-службе.

Судно осталось в США в связи с потерей и ремонтом двух якорей и якорных цепей. Чтобы оформить американские визы для направления на судно моряков сменного экипажа ММП обращалось с запросом в визовые центры в Мурманске и Москве. В ответах на обращения было сообщено, что в России ввиду особенностей политических взаимоотношений между странами и введенных санкций практически невозможно записаться на собеседование и подать документы на американскую визу, так как нет свободных мест. Вместе с тем граждане России могут оформлять визы через посольства других стран, что займет несколько месяцев.

Однако на получении виз трудности не закончились. Как сообщили в пароходстве, компании прислали требование, обеспечить сопровождение убывающих с борта "Поморья" моряков охраной, причем на каждого из 17 моряков по одному сопровождающему. "Это влечет дополнительные огромные расходы для компании. При этом требование по обеспечению охраны чрезмерно, поскольку по информации миграционных служб, на данную группу людей достаточно всего шесть охранников, сейчас идет урегулирование данных разногласий", - сказали в компании.

В ММП добавили, что в соответствии с коллективным договором компании членам экипажей судов, у которых превышен предельный срок работы на судне, установлена оплата труда в повышенном размере. Теплоход "Поморье" обеспечивается топливом, водой, на борт поставляются продукты.

Как ранее сообщал ТАСС представитель Российского профсоюза моряков, координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов, в зарубежных портах остаются семь судов ММП, основная часть из них находится под арестом из-за долгов судовладельца. Проблемы со сменой экипажа есть на судах "Поморье" и "Кузьма Минин" (в Нидерландах).

О ситуации с ММП

Экипажи четырех судов ММП ранее обратились за помощью в Международную федерацию транспортных рабочих. В начале сентября Государственная инспекция труда в Мурманской области оштрафовала ОАО "Мурманское морское пароходство" на 403 тыс. рублей за несвоевременную выплату зарплаты, отпускных, несвоевременный расчет при увольнении и другие нарушения.

Пресс-служба ММП сообщала, что организация испытывает финансовые трудности, причиной которых являются западные санкции, общая ситуация в мировой экономике и последствия затянувшегося кризиса на рынке морских перевозок. Чтобы модернизировать флот и сохранить рабочие места компания ведет переговоры с банками об открытии кредитной линии, а также с крупными заказчиками для заключения долгосрочных контрактов.