Центр на базе "Сколково" будет развивать сотрудничество IT-компаний РФ и Сингапура

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Центр цифровых инноваций и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-Центр) будет создан на базе Фонда "Сколково" и Российского экспортного центра (РЭЦ) для развития сотрудничества России и Сингапура в сфере IT-технологий . Об этом в среду сообщает пресс-служба "Сколково".

Фонд "Сколково", РЭЦ, Sistema Asia Pte. Ltd (дочерняя компания АФК "Система") и Enterprise Singapore подписали Меморандум о создании Центра цифровых инноваций и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-Центр). Документ подписан в рамках визита зампредседателя правительства РФ Максима Акимова в Сингапур на 9-м заседании Межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня.

"Внедрение передовых технологий и поддержка инноваций являются одним из приоритетов деятельности АФК "Система", - сказал управляющий партнер АФК "Система" Всеволод Розанов. - В инвестиционный портфель корпорации входит целый ряд высокотехнологичных компаний, в том числе в области телекоммуникаций, микроэлектроники, космических технологий и спутниковых систем. В течение уже нескольких лет в Сингапуре и Индии работает наш венчурный фонд - Sistema Asia Fund, который специализируется на инвестициях в высокотехнологичные компании в Индии и Юго-Восточной Азии".

"В России ИКТ-Центр будет работать на базе Фонда "Сколково" и РЭЦ, а в Сингапуре - на базе Sistema Asia. Центр станет платформой для продвижения российских ИКТ-компаний в Сингапуре и странах Юго-Восточной Азии и сингапурских ИКТ-компаний в России", - говорится в сообщении Фонда.

Ожидается, что работа ИКТ-Центра поможет развитию стратегических связей между Россией и Сингапуром, в том числе увеличит рост экспортной выручки компаний двух стран за счет продвижения ИКТ продуктов и сервисов на их рынках. Кроме того, ИКТ-Центр будет способствовать установлению взаимовыгодного делового сотрудничества и расширению обмена идеями и разработками между странами, созданию совместных российско-сингапурских предприятий и их поддержке в сфере экспорта.

В соответствии с соглашением, будет проведен отбор среди российских компаний отрасли - как инновационных стартапов, так и компаний, уже хорошо зарекомендовавших себя внутри России и стремящихся выйти на международный рынок. Лучшие из них получат необходимую консультационную и организационную поддержку и право разместиться на площадке ИКТ-Центра, пояснили в "Сколково".

Старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем отметил, что Сингапур - точка входа для многих компаний на рынки Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона. "Подписанное соглашение позволит развить площадку, на которой российские стартапы смогут найти в регионе потребителей своей продукции, а также установить контакты с потенциальными партнерами и инвесторами", - сказал Каем, добавив, что более 20 компаний привлекли инвестиции или уже проводят внедрение своих разработок в этом регионе.

