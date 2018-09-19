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Акциз на бензин ниже Евро5 с 2021 года составит 13,6 тыс. рублей за тонну

Акциз на дизельное топливо составит 9,188 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Акциз на бензин класса ниже Евро5 с 2021 года составит 13,6 тыс. рублей за тонну, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы.

"Установление с 1 января 2021 года ставки акциза на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5, в размере 13,624 тыс. рубля за 1 тонну; на автомобильный бензин класса 5 в размере 13,262 тыс. рубля за 1 тонну; на дизельное топливо - 9,188 тыс. рубля за 1 тонну; на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей - 5, 841 тыс. рубля за 1 тонну". - говорится в документе об уровне акцизов с 2021 года.

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