Свыше 42 млрд рублей выделят на строительство студенческих общежитий в России за три года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 42 млрд рублей будет выделено на строительство и реконструкцию в России студенческих общежитий для студентов за три года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы.
"В рамках федерального проекта "Экспорт образования" предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на: реализацию мероприятий, направленных на формирование социальной инфраструктуры университетов (строительство и реконструкция студенческих городков для иностранных и иногородних обучающихся) - в 2019 году в объеме 8 млрд 765,4 млн рублей, в 2020 году - 13 млрд 469,4 млн рублей, в 2021 году - 19 млрд 990,9 млн рублей", - говорится в записке.
Также отмечается, что на продвижение бренда российского образования на международном образовательном рынке будет выделено 1,4 млрд рублей за три года: в 2019 году в объеме 465,1 млн рублей, в 2020 году - 485,4 млн рублей, в 2021 году - 485,4 млн рублей. Кроме того, в рамках проекта планируется разработать механизмы и инструменты, способствующие привлечению иностранных студентов в Россию: в 2019 году в объеме 383 млн рублей, в 2020 году - 404 млн рублей, в 2021 году - 404 млн рублей.