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ВЭБ намерен повысить качество управления "Евродоном"

По словам источника на финансовом рынке, иски третьих лиц и кредиторов "ставят под угрозу стабильную работу предприятия"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. ВЭБ, владеющий мажоритарной долей во втором по объему производителе индейки ГК "Евродон", стремится повысить качество финансового управления компании и "готов к диалогу с рынком", заявили ТАСС во Внешэкономбанке.

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Ранее источник ТАСС на финансовом рынке говорил, что ВЭБ рассматривает возможность продажи "Евродона" профильному инвестору.

"ВЭБ как финансовый институт стремится повысить качество финансового управления и кризис-менеджмента компании "Евродон" <...> ВЭБ владеет мажоритарной долей в уставном капитале ООО "Евродон" и готов к открытому диалогу со всеми участниками рынка", - сказал представитель ВЭБ.

"Мы видим многочисленные иски третьих лиц и кредиторов, которые ставят под угрозу стабильную работу предприятия", - добавил он.

Ранее днем министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что деятельность компании "Евродон", испытывающей серьезные финансовые затруднения, нельзя поддерживать только силами ВЭБ. По мнению министра, на финансово-экономическое положение "Евродона" оказали влияние птичий грипп и проблемы в управлении компании. В конце августа стало известно, что компания "Евродон" допустила дефолт по платежу по кредиту "ВЭБ Капитала" (инвесткомпания Внешэкономбанка).

"Евродон" был основан Вадимом Ванеевым в 2003 году. В прошлом году она произвела 63 000 тонны мяса в живом весе. Из-за вспышек гриппа птиц с декабря 2016 года по апрель 2017 года на площадках "Евродона" погибло около 1,5 млн птиц, убытки группы превысили 2,6 млрд руб. Тогда ВЭБ выдал группе дополнительные 2,6 млрд и стал мажоританым акционером. В разных компаниях, входящих в группу "Евродон", ВЭБ принадлежит от 40% до 74%.

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