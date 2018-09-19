МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в среду. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,08% - до 2404,42 пункта, РТС - на 0,99%, до 1134,1 пункта, следует из данных торгов.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:00 мск опустился на 0,85%, до 66,8 рубля, курс евро - на 0,67%, до 78,06 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,18% - до $79,17 за баррель.
"Индекс Мосбиржи может продолжить снижение до 2380 пунктов, а индекс РТС, скорее всего, продолжит рост в район 1150 пунктов. Пара доллар/рубль продолжит снижение в район 66,1 рубля, пара евро/рубль - в район 77,3 рубля", - полагает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.