СП: Минсельхоз должен работать более системно для достижения целей майского указа Путина

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз и другие органы исполнительной власти и участники рынка должны работать более системно и качественно для достижения целей, определенных майским указом президента России Владимира Путина. Такую точку зрения высказал аудитор Счетной палаты Бато-Жаргал Жамбалнимбуев, выступая на пленарном заседании Госдумы в рамках "правительственного часа", говорится в сообщении Счетной Палаты.

Он напомнил, что в 2018 году на реализацию госпрограммы федеральным бюджетом было предусмотрено 238 млрд рублей, в том числе Минсельхозу - 212 млрд рублей "По итогам 2017 года не использовано и возвращено в федеральный бюджет около 5% средств - 12,2 млрд рублей. Из них 5,4 млрд рублей - это средства, предусмотренные на льготное кредитование, и 4,8 млрд рублей - на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам. Когда принимался закон о федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов под заявленные суммы имелись соответствующие обоснования. Однако они оказались неточными, и недоработка министерства и регионов очевидна", - приводятся в сообщении слова слова аудитора.

В целом кассовое исполнение расходов по госпрограмме на 12 сентября 2018 года составило 132,8 млрд рублей или 52,4% от сводной бюджетной росписи. Вместе с тем отмечено низкое кассовое исполнение по подпрограмме "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" - всего 30,6%. "При этом, по данным Минсельхоза, на середину августа 2018 года обеспеченность техникой для проведения сезонных полевых работ по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократилась по тракторам на 1%, по кормоуборочным комбайнам - на 4,9%", - констатировал Жамбалнимбуев.

Запасы зерна помешали интервенциям

Аудитор отметил, что в 2017 году Минсельхоз не воспользовался механизмом закупочных интервенций, который призван стабилизировать цены на внутреннем рынке, а также льготными перевозками железнодорожным транспортом.

По мнению аудитора, одной из причин, не позволившей использовать этот механизм, являются значительные накопленные в интервенционном фонде объемы зерна и существенные затраты на их обслуживание. "На июль 2018 года в федеральном интервенционном фонде на хранении находилось почти 4 млн тонн зерна стоимостью 36,2 млрд рублей. На обслуживание этого объема за последние пять лет министерством использовано 28,65 млрд рублей. В среднем более 5 млрд рублей в год. Ясно, что с этим объемом зерна что-то надо делать", - уверен он. Аудитор отметил, что в 2017 году средства, предусмотренные Минсельхозу на реализацию Федеральной научно-технической программы развития отрасли в объеме 264 млн рублей, были не использованы и перераспределены на другие цели.

Вместе с тем, по результатам проверок Счетной палаты, наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с развитием селекционной деятельности, инфраструктуры переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. "По экспертным оценкам, доля импорта в сегменте средств переработки и хранения составляет от 40% до 60%. При этом на господдержку элитного семеноводства в 2015-2016 годах были выделены 3,4 млрд рублей, и мы надеемся, то они дадут свои результаты", - приводятся в сообщении слова Жамбалнимбуева.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин в майском указе поручил увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд к 2024 году. При этом экспорт продукции АПК должен вырасти до $45 млрд.