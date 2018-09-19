ЦБ Бразилии сохранил базовую ставку на рекордно низком уровне вопреки падению курса реала

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 сентября. /ТАСС/. Центральный банк Бразилии принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 6,5% годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на официальном сайте регулятора.

Данный показатель является самым низким за всю историю соответствующей статистики, которая была начата в 1986 году. Предыдущее рекордное значение было достигнуто в феврале 2018 года, когда базовая ставка в Бразилии была установлена на уровне 6,75%.

Нынешняя базовая ставка действует в южноамериканской стране с конца марта, когда ЦБ снизил соответствующий показатель с 6,75% до 6,5% годовых. Решение о сохранении этого показателя на прежнем уровне было принято единогласно вопреки значительному падению курса бразильского реала - национальной валюты республики. 13 сентября на момент закрытия торгов за единицу американской валюты давали 4,196 реала. Этот показатель стал минимальным значением за всю историю существования нынешней валюты Бразилии.

В среду курс реала вырос на 0,43% - к закрытию торгов за доллар давали 4,124 единицы бразильской валюты. Индекс Bovespa фондовой биржи Сан-Паулу упал на 0,19% до 78169 пунктов.