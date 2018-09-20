"Газпром нефть" может начать использовать медицинские технологии для геологоразведки нефти

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" изучает возможность использования медицинских технологий в геологоразведке нефтегазовых месторождений. Об этом сказал директор дирекции цифровой трансформации "Газпром нефти" Андрей Белевцев, выступая на Тюменском нефтегазовом форуме.
"Мы открыли для себя очень интересный эксперимент, мы переносим технологии, которые используются в медицине, для анализа сейсмических данных", - отметил он.
По его словам, первые результаты эксперимента могут быть получены уже через три-четыре месяца.
IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит с 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.