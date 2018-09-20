Иран выступит против перераспределения квот в ОПЕК+

ТАСС, 20 сентября. Иран не поддержит решение ОПЕК+ о перераспределении квот внутри альянса на предстоящем заседании министерского комитета в Алжире и обещает наложить на него вето, передает Bloomberg со ссылкой на министра нефти страны Бижана Намдара Зангане.

Министр заявил, что ряд членов ОПЕК+ нарастили добычу нефти больше полагаемых им квот. Он также добавил, что "$80 за баррель - это приемлемая цена".

Ранее минэнерго Азербайджана подтвердило, что 23 сентября на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ будет рассматриваться вопрос о перераспределении квот в рамках решения о восстановлении добычи, сообщало агентство Reuters.

Иран не входит в состав мониторингового комитета ОПЕК+, в котором заседают шесть стран под председательством России и Саудовской Аравии. Однако Иран является членом ОПЕК, одним из основателей картеля и третьим по величине производителем нефти в организации.

Иран и санкции

На встрече ОПЕК+ в июне его участники приняли решение увеличить добычу на 1 млн баррелей в сутки, ослабив таким образом действующие ограничения. Иран согласился с таким решением при условии, что все страны нарастят добычу в соответствии со своими квотами по сокращению, и общий уровень исполнения сделки по ограничению дойдет до 100% со 150%, как это было в последние несколько месяцев.

Иран является одной из причин принятия ОПЕК+ решения о смягчении ограничений: 4 ноября вступают в силу санкции США, запрещающие покупать иранскую нефть. Снижение добычи в Иране, которое из-за санкций наложится на драматичное падение в Венесуэле, Мексике и в ряде стран Африки, приведет к дефициту на рынке нефти, говорили министры энергетики России и Саудовской Аравии.

Заседание мониторингового комитета состоится в Алжире 23 сентября. Комитет наделен функцией рекомендовать членам соглашения принимать необходимые для балансировки рынка решения.

Ранее глава минэнерго США Рик Перри во время визита в Москву сказал, что приветствует увеличение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+. Перед этим он обсудил реализацию сделки с министром энергетики Александром Новаком, а также провел переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом.