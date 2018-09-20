Кабмин внес в Госдуму временное соглашение по зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство в четверг внесло на ратификацию в Госдуму временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическом союзом и государствами, входящими в его состав, с одной стороны и Ираном с другой. Информация об этом размещена в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Документ был подписан в Астане 17 мая этого года. Он "формирует основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближенные к правилам Всемирной торговой организации, а также охватывает вопросы режима наибольшего благоприятствования и национального режима, применения защитных мер и таможенного администрирования", говорится в пояснительной записке.
Согласно ей, соглашение носит временный характер (заключается сроком на три года) и "предусматривает образование зоны свободной торговли по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном". Предполагается, что не позднее чем через год после вступления документа в силу стороны обязуются начать переговоры по заключению полноценного соглашения о свободной торговле.
"Реализация соглашения будет способствовать увеличению объемов торговли и развитию экономических связей между его участниками, увеличению поставок российской промышленной и сельскохозяйственной продукции в Иран", - подчеркивается в сопроводительных материалах.