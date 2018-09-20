Динамика роста налоговых поступлений в бюджет Москвы в 2018 году составляет 10%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Динамика роста налоговых поступлений в бюджет Москвы в текущем году составляет около 10%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе совместного заседания коллегий Федеральных налоговой и таможенной служб (ФНС и ФТС).

"Последние данные, которые мы получаем от налоговой службы, говорят о том, что налоги [налоговые поступления] в [бюджетную] систему Москвы в этом году растут в динамике около 10%", - сказал Собянин.

Он уточнил, что налоговые отчисления столицы в федеральный бюджет превысят 3 трлн рублей, что связано с ростом инвестиций в основной капитал Москвы. "В этом году объем инвестиций в основной капитал Москвы перевалит за 2 трлн рублей", - отметил мэр.

Рост инвестиций, по его словам, является результатом отклика бизнеса на вклад столичных властей в развитие инфраструктуры Москвы. "Мы вкладываем в строительство дорог, метро, железнодорожной линии, социальной сферы, и мы видим, как бизнес активно откликается своими инвестициями. <...> Москва не только получает ресурсы для собственного развития, но и для оказания содействия развитию других регионов и страны в целом", - добавил Собянин.

Также, по данным мэра, рост промышленности Москвы за семь месяцев текущего года составил 15% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, что, по словам Собянина, не является случайностью. "Москва изменила свою политику в области развития промышленности, мы остановили вывод предприятий, стали оказывать системную поддержку для развития высокотехнологичной промышленности, хорошо оплачиваемых и современных мест. Это постепенно дает свои результаты", - уточнил он.