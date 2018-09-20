S&P повысило рейтинги ТГК-1 до ВВВ- с ВВ+ со "стабильным" прогнозом

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило долгосрочные кредитные рейтинги ТГК-1 в иностранной и российской валютах до ВВВ- с ВВ+. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.
Прогноз по рейтингам был изменен с "позитивного" на "стабильный".
"Повышение рейтингов до "ВВВ-" отражает улучшение кредитного профиля компании. Мы ожидаем, что ТГК-1 сохранит крепкие кредитные показатели", - говорится в сообщении.
Ранее в сентябре международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ТГК-1 в иностранной валюте до "ВВВ-" с "ВВ+", прогноз по рейтингу - "стабильный".
ТГК-1 объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. 19 из них расположены за Полярным кругом. Установленная электрическая мощность составляет 6,95 ГВт, тепловая - 13,65 тыс. Гкал/ч.
Основные акционеры компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (51,79%) и Fortum Power and Heat Oy (29,45%).