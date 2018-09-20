Брянская облдума приняла закон о лишении чиновников надбавки к пенсии из-за судимости

ТАСС, 20 сентября. Депутаты Брянской областной думы в четверг приняли закон о лишении госчиновников региона надбавки к пенсии при наличии судимости за уголовное преступление. Об этом ТАСС рассказал старший помощник прокурора региона Евгений Петров, участвовавший в разработке законопроекта.

"Принятый сегодня региональный закон касается губернатора, всех его заместителей, директоров департаментов и управлений областного правительства, председателя областной думы и его заместителей, руководителей думских комитетов, работающих на постоянной основе. Если выяснится, что в отношении кого-то из них есть приговор суда за любой вид уголовного преступления, то выплата региональной надбавки к пенсии будет прекращена, независимо от сроков давности приговора", - сказал Петров.

По его словам, закон также касается уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и правам предпринимателей в Брянской области. "Надбавка к пенсии назначается госслужащим, отработавшим на должности не менее одного года. Ежемесячные расходы из областного бюджета на эти цели составляют около 1,7 млн рублей. Сейчас получателями выплаты являются 59 человек, то есть ее средняя величина - на уровне 28 - 30 тыс. рублей", - отметил Петров.

Законопроект был разработан по инициативе прокуратуры региона и внесен на рассмотрение в областную думу в июле 2018 года.