ФАС не видит оснований для вмешательства в ситуацию с ростом цен на мясо в России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не планирует вмешиваться в ситуацию с ростом цен на мясо в России, которое дорожает с апреля 2018 года, говорится в сообщении ведомства.

"Неотложное и обязательное вмешательство Федеральной антимонопольной службы в сложившуюся ситуацию с ростом цен на мясо отсутствует. Есть некоторые проблемы в отрасли, они скорее связаны с государственным регулированием и затрагивают более широкий круг вопросов, чем цены. Мы эти темы проанализируем и, в случае необходимости, примем меры антимонопольного реагирования", - приводятся в сообщении слова заместителя главы ФАС Андрея Цыганова.

Как сообщили в ведомстве, в ходе заседания, посвященного росту на мясное сырье, было отмечено, что по оценкам Национального союза свиноводов, за девять месяцев 2018 года общий прирост производства свинины составил 8,1% при общем росте рынка мяса на 4,1%. Такой прирост производства позволил компенсировать сокращение импортных поставок и рост объемов экспорта, отмечается в сообщении.

С точки зрения цен, как сказали эксперты, для рынка характерна их высокая волатильность и сезонные колебания. Как отметили в ФАС, начиная с апреля 2018 года на рынке свинины в России наблюдался рост цен. Вместе с тем, по оперативным данным Национального союза свиноводов, за 38 недель 2018 года средние цены остаются ниже средних цен за аналогичный период 2017 года. Среди основных причин роста цен на свинину в 2018 году эксперты называют рост спроса из-за пролонгированного летнего сезона, инертность розничных сетей по переоценке закупаемого товара, снижение производства мяса птицы, ухудшение эпизоотической ситуации по АЧС, ужесточение мер ветеринарного контроля и, как следствие, сокращение предложения "серого" сырья, рост цен на входящие ресурсы.

В сообщении ФАС также отмечает, что по данным Национального мясного союза, сейчас наметился тренд на снижение оптовых цен на мясо свинины: за две недели сентября средние цены на свинину в живом весе снизились более чем на 5%, а на полутуши - на 9%. Кроме того, рынок мяса в целом характеризуется высоким уровнем конкуренции, промышленные потребители переключаются с оного вида мясного сырья на другие и создают собственную сырьевой базы в зависимости от рыночной ситуации. Развиваются также процессы вертикальной интеграции и формирование цепочек добавленной стоимости.

В середине августа стало известно о том, что Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) в связи со значительным ростом цен на продукцию просит вице-премьера России Алексея Гордеева рекомендовать торговым сетям перейти на более высокие цены на продукцию мясопереработки, в том числе на колбасы и полуфабрикаты, а также отрегулировать ценообразование мясного сырья. В свою очередь Минсельхоз отмечал, что не наблюдает в 2018 году существенного роста цен на мясо, в том числе свинину, в России.