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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Трамп потребовал от ОПЕК немедленного снижения цен на нефть

Президент США сделал такое заявление в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/CLEMENS BILAN
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

ТАСС, 20 сентября. Президент США Дональд Трамп в Twitter потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.

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"Мы защищаем страны Ближнего Востока, они не были бы в безопасности долго без нас, и все же они продолжают настаивать на все более и более высоких ценах на нефть. Монополия ОПЕК должна снизить цены сейчас!" - написал он.

Ранее Трамп обвинял ОПЕК в манипулировании ценами, на что саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех заявлял, что ни ОПЕК, ни каждая из стран в отдельности не считают своей целью установление конкретной цены на нефть.

Нефтяные котировки стабилизировались в 2017 году после начала действия соглашения ОПЕК+, которое позволило уменьшить предложение на рынке. Весной этого года волатильность повысилась после заявления Трампа о введении санкций против Ирана - третьего производителя нефти в ОПЕК.

Заседание мониторингового комитета состоится в Алжире 23 сентября. Комитет наделен функцией рекомендовать членам соглашения принимать необходимые для балансировки рынка решения.

Ранее глава минэнерго США Рик Перри во время визита в Москву сказал, что приветствует увеличение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+. Перед этим он обсудил реализацию сделки с министром энергетики Александром Новаком, а также провел переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичАлжирСШАИранСаудовская АравияТрамп, ДональдРешение ОПЕК о сокращении добычи нефтиПерри, Рик
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